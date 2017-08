La carica della Munnings

Catie Munnings non vede l'ora di salire nuovamente sulla sua Peugeot 208 R2 in occasione del Rally Rzeszow.

La britannica, protagonista del FIA ERC Junior Under 27, non ha più corso dopo il Rally Islas Canarias, per cui ha una grande voglia di rimettersi al volante.



"Sono entusiasta di sedermi al posto di guida nuovamente - ha detto - E' da tre mesi che non corro e spero di continuare coi progressi fatti a Gran Canaria".



"Non vedo l'ora di scendere in strada a Rzeszow, sarà un rally molto veloce ricco di strade impegantive e dove servirà attenzione. L'obiettivo è quello di sempre: arrivare alla fine e continuare a migliorare le velocità in comparazione agli altri piloti dell'ERC Junior. L'asfalto sarà molto diverso rispetto alle Canarie, quindi è una nuova sfida per me".



La Munnings prenderà parte anche agli incontri dell'ERC Junior Experience, è ambasciatrice per Peugeot UK ed è terza nell'ERC Ladies’ Trophy.