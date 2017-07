La carica di Černý per la Polonia

Jan Černý non è stato affatto fortunato nelle prime gare dell'anno del FIA ERC Junior Championship Under 28, ma in Polonia vuole riscattarsi prontamente.

Il ceco sarà al via del Rally Rzeszow per la prima volta e vuole invertire la tendenza negativa dati i ritiri di Azzorre e Canarie.



Al volante della sua ŠKODA Fabia R5, il pilota del'ACCR Czech Team si è allenato prendendo parte al Rally Bohemia in patria, chiudendo con un ottimo terzo posto che lo ha caricato.



"Nei primi due rally della stagione sono stato molto sfortunato per cui sarà importantissimo terminare la gara e prendere punti, dato che siamo quasi ultimi in classifica - ha detto Černý, Campione ERC 2WD del 2010 e del 2012 - Non siamo messi male, abbiamo dimostrato di poter andare forte in alcune gare corse in Repubblica Ceca dove sono rimasto molto contento delle mie prestazioni. In Polonia abbiamo una buona possibilità di fare bene".