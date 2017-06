La “Love Cyprus Golden Stage” attende i piloti ERC

Il Cyprus Rally, quarto round del FIA European Rally Championship, si concluderà con le due "Love Cyprus Golden Stage" che mettono in palio 24.000€ per i migliori.

Gli organizzatori della gara di Nicosia, dove si corre il 16-18 giugno, terranno conto dei migliori risultati ottenuti nelle Love Cyprus Golden Stage 1 e Love Cyprus Golden Stage 2, dove verranno messi in palio 10.000€ per i migliori. Il più rapido della categoria 2WD riceverà 7.000€ , così come il primo cipriota.



La Love Cyprus Golden Stage 1 si disputerà su terra su una lunghezza di 5,31km che attraversa Larnaca Bay. La Love Cyprus Golden Stage 2 è per il 74% su terra e per il 26% su asfalto, su un totale di 6,17km vicino al resort Ayia Napa.



Dopo 12 PS, al comando c'è Nasser Al-Attiyah con oltre 5' di vantaggio sui ciprioti Simos Galatariotis e Panikos Polykarpou, secondo e terzo rispettivamente. Intanto la battaglia per i punti bonus di tappa vede favorito Kajetan Kajetanowicz.