La Molinaro vuole iniziare bene

Le ricognizioni saranno fondamentali per fare bene al Rally Rzeszow, terzo round del FIA ERC Junior Championship Under 27 cui Tamara Molinaro prenderà parte in Polonia.

La ragazza dell'Opel Rallye Junior Team si presenta al via della gara da leader dell'ERC Ladies’ Trophy e con l'australiana Ursula Mayrhofer vuole compilare bene le note per correre un rally di spessore.



"Non conosco il rally per cui voglio prepararmi bene, consapevole che siamo su strade asfaltate piuttosto impegnative - ha detto la 19enne lombarda - Ursula ed io ci concentreremo bene sulle ricognizioni per prendere gli appunti in modo molto preciso. L'obiettivo primario resta evitare gli errori, portare l'auto al traguardo e prendere il massimo dei punti nell'ERC Ladies’ Trophy, possibilmente anche per la classifica generale".