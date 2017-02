La Opel Motorsport continua a puntare sull’ERC Junior

L'ERC Junior Championship è la miglior categoria per fare crescere i giovani rallisti: questo è ciò che ha affermato l'intero entourage della Opel Motorsport, che per la stagione 2017 ha iscritto tre vetture alla Classe Under 27 riservata alle auto R2 gommate Pirelli.

Jari Huttunen, Chris Ingram e Tamara Molinaro prenderanno parte a tutti gli eventi dell'anno con le rispettive Adam R2, a conferma che in casa Opel si punta a vincere nuovamente il titolo dopo i trionfi di Emil Bergkvist (2015) e Marijan Griebel (2016).



Huttunen è stato promosso dopo un'ottima stagione in ADAC Opel Rallye Cup nel 2016, con il finlandese impostosi in sei gare su sette. Pilota della scuderia di Marcus Grönholm, Huttunen correrà affiancato dal connazionale Antti Linnaketo, 37 anni.



Dopo aver perso per un soffio la battaglia con Griebel lo scorso anno, Ingram è stato confermato in casa Opel e si appresta ad affrontare la sua quarta stagione nell'ERC Junior, puntando decisamente al premio di 100.000€ che gli consentirà di dare l'assalto all'ERC Junior U28 per il 2018. Il 22enne nel 2016 si è portato a casa il titolo in Classe ERC3 e avrà con sè il 22enne navigatore Elliott Edmondson.



La 19enne Molinaro farà invece il proprio debutto in ERC Junior U27 dopo una stagione passata al volante della Adam R2. Per lei si sono aperte le porte dell'ERC grazie alla collaborazione tra Opel, Pirelli e Red Bull, con lo scopo di accumulare altra esperienza e continuare a crescere. La 32enne Ursula Mayrhofer, sarà la sua co-pilota.



"Dopo aver vinto per due stagioni consecutive il titolo in ERC Junior Championship, l'Opel Rallye Junior Team è inevitabilmente la squadra favorita per la prossima annata - ha affermato il direttore di Opel Motorsport, Jörg Schrott - Siamo più che felici di affrontare una nuova sfida con il nostro team con un bel mix di piloti e protagonisti. Nonostante la sua giovane età, Chris ha già parecchia esperienza a livello internazionale, mentre Jari ha mostrato il suo talento in ADAC Opel Rallye Cup, e Tamara è appena all'inizio della sua carriera nel mondo dei rally. Sarà entusiasmante ripartire con questi tre ragazzi".



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC, ha dato il benvenuto ai giovani della Opel: "Il fatto che un team ufficiale sia impegnato in ERC Junior è bellissimo perché diventa un obiettivo da raggiungere per tutti gli altri giovani e dà una mano ai ragazzi delle Adam a mettersi in mostra a livello internazionale".



L'ERC Junior Championship U27 si svolgerà in sei gare a partire dall'Azores Airlines Rallye, round d'apertura della stagione previsto nel weekend del 30 marzo - 1 aprile. Il Rally Islas Canarias (Spagna, 4-6 maggio) sarà invece la prima gara su asfalto, e verrà seguita da Rally Rzeszow (Polonia, 3-5 agosto), Barum Czech Rally Zlín (Repubblica Ceca, 25-27 agosto) e Rally di Roma Capitale (Italia, 15-17 settembre). Il gran finale si terrà in Lettonia con il Rally Liepāja del 6-8 ottobre.