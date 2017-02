La Peugeot torna in ERC Junior

La Peugeot Rally Academy ha annunciato che nel 2017 tornerà a competere nel FIA European Rally Championship.

In azione in Classe ERC Junior U28 vedremo il 21enne spagnolo Pepe Lopez, vincitore della 208 Rally Cup francese lo scorso anno, così come il suo connazionale José Suarez, 26 anni, che già nel 2016 era approdato al team del Leone.



Jean-Baptise Ley, coordinatore dell'ERC, ha detto: "Siamo entusiasti di poter dare il bentornato alla Peugeot Rally Academy nell'ERC con due prospetti molto interessanti come Pepe Lopez e José Suarez. L'ERC è il campionato perfetto per tutti i giovani che vogliono imparare e crescere. Con l'ERC Junior U28 ci sarà anche la possibilità di correre una gara del WRC 2018 al volante di una World Rally Car, dunque approdando alle scende mondiali. Sono molto contento che con noi ci sia il vincitore della 208 Rally Cup, che fra l'altro sarà impegnato anche con gli incontri della ERC Junior Experience".



La Peugeot Rally Academy aveva debuttato nell'ERC nel 2013, giocando un ruolo importante nello sviluppo della carriera di Kevin Abbring, Craig Breen e Stéphane Lefebvre.



Bruno Famin, Direttore di Peugeot Sport, ha dichiarato: "Siamo felicissimi di poter collaborare ancora con Eurosport e concentrare i nostri sforzi della Peugeot Rally Academy nell'ERC 2017. Daremo le nostre due auto a due spagnoli di grandi speranze, José Suarez e Pepe Lopez. Il nostro obiettivo è fargli fare esperienza senza mettergli pressioni particolari. Entrambi correranno con una Peugeot 208 T16 R5, ovvero l'auto che ci rappresenta nei rally. Per noi sarà anche una grande occasione di vedere quanto è competitiva ed affidabile con le specifiche 2017".



Inoltre, il vincitore della 208 Rally Cup di quest'anno, in premio riceverà l'iscrizione totalmente finanziata da Peugeot all'ERC 2018, in modo da poter crescere ancora facendo esperienza a livello internazionale.



La stagione 2017 inizierà con l'Azores Airlines Rallye, in programma il weekend del 30 marzo - 1 aprile.