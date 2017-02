La prima vittoria di Kubica nell’ERC ricordata da Roebuck

La prima vittoria ottenuta da Robert Kubica nel FIA European Rally Championship risale al Jännerrallye del 2014: il giornalista Nigel Roebuck, esperto di F1, ha ricordato l'impresa su Autosport.com.

Il polacco iniziò i 25km dell'ultima PS con 11"8 di ritardo da Václav Pech, ma grazie ad una prestazione incredibile, derivata anche dalla scelta azzeccata di gomme, riuscì a recuperare e a vincere l'evento.



Roebuck scrive: "Ad Indy 2014 Dario Franchitti mi chiese se avevo visto le immagini di Kubica impegnato al Jännerrallye, e io gli risposi di no. Mi disse: "Guardale, è roba da non crederci". In effetti andai su YouTube, aveva ragione".



"Kubica è sempre stato considerato uno molto coraggioso, ma quelle immagini mi colpirono particolarmente, anche più dell'impresa di Sébastien Loeb sul Pikes Peak. Per prima cosa pioveva, poi era notte. Inoltre la sua Ford Fiesta della M-Sport presentava problemi all'impianto di illuminazione. E si andava ad oltre 150km/h".



“Kubica vinse così la sua prima gara nel FIA European Rally Championship, ma la cosa che rimane più impressa resta l'impresa nella PS18, ovvero quella finale".



Potete leggere l'articolo di Roebuckcliccando qui, dove troverete anche le immagini di Eurosport di quella Prova Speciale.