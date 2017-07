L’ACI Team Italia con tre giovani nell’ERC

L'Automobile Club d’Italia, in collaborazione con il team Motorsport Italia, ha deciso di impegnarsi nel FIA European Rally Championship.

ACI Sport darà la possibilità a tre giovani piloti tricolore di correre un evento dell'ERC con una Toyota GT86 CS-R3.



Luca Bottarelli sarà al via del Rally Rzeszow, che avrà luogo in Polonia il weekend del 3-5 agosto, poi sarà la volta di Riccardo Canzian, il quale presenzierà al Barum Czech Rally Zlín (25-27 agosto) e infine toccherà a Gianandrea Pisani prendere parte al Rally di Roma Capitale del 15-17 settembre.



"E' una grande opportunità per tutti i nostri giovani salire sulla Toyota GT86 CS-R3 - si legge nel comunicato di ACI Sport - Con il supporto tecnico di Motorsport Italia potranno continuare ad imparare e crescere. Oltre al finanziamento della federazione, bisogna ringraziare anche Toyota per la promozione e Pirelli per il supporto".



Jean-Baptiste Ley, Coordinatore dell'ERC, ha aggiunto: "L'annuncio di ACI Team Italia è più che una bella notizia per tutto l'ERC e per i giovani che puntano ad affrontare una stagione intera in una serie internazionale di livello. Seguiremo attentamente i progressi di Luca, Riccardo e Gianandrea nelle loro uscite per capire se avranno l'occasione di essere con noi nel 2018".



L'ACI è la quinta federazione ad impegnarsi nell'ERC dopo ACCR (Repubblica Ceca), ADAC (Germania), EASU (Estonia) e RFEDA (Spagna), tutte presenti in ERC Junior garantendo ai propri ragazzi il salto da una serie nazionale ad una internazionale.



Ricordiamo che ogni iscritto potrà prendere parte agli incontri dell'ERC Junior Experience. I piloti ERC Junior Championship Under 27 debbono utilizzare auto R2 gommate Pirelli e il Campione riceverà un premio di 100.000€ per iscriversi all'ERC Junior Under 28 del prossimo anno. Quest'altra categoria è riservata ai concorrenti con auto R5 e il vincitore finale potrà correre con una World Rally Car una gara europea del WRC 2018.



Fondato nel 1953, l'ERC quest'anno conta 8 gare su asfalto e terra, con costi molto contenuti e opportunità di affrontare una competizione di alto livello. Coperture TV e spazi sui social media sono ulteriori benefit per ogni partecipante.



Nella foto, da sinistra: Bottarelli, Canzian e Pisani.