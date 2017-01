Larsen punta al titolo ERC in futuro

Frank Tore Larsen nel 2017 sarà impegnato nel campionato norvegese, ma non ha abbandonato l'idea di essere protagonista nel FIA European Rally Championship in futuro.

Dopo aver preso parte ad alcune gare del 2016, il norvegese si concentrerà sulla serie nazionale, in attesa di trovare le risorse che gli consentano di correre nuovamente con la sua Ford Fiesta R5 nell'ERC.



"Quest'anno ci concentreremo a fondo nel campionato nazionale, sperando di trovare il budget necessario per poter correre anche su asfalto - si legge in una nota ufficiale su Larsenmotorsport.com - Il team sta cercando di mettere le basi per poter essere fra i protagonisti nell'ERC del 2020".



L'avventura di Larsen in Norvegia inizierà con il Sigdalsrally il 14 gennaio.