Le parole dei piloti prima del Cyprus Rally

Nasser Al-Attiyah, Buǧra Banaz, Nikolay Gryazin e Alexandros Tsouloftas hanno presenziato alla conferenza stampa prima del Cyprus Rally, quarto round del FIA European Rally Championship. Vediamo cosa hanno detto.

Nasser Al-Attiyah



Dopo il deludente ritiro in Grecia, quanto è importante questo rally per te?

"Sarà sicuramente difficile, noi ci siamo preparati bene, però è anche vero che ritirarsi dopo aver speso soldi per allenarsi e iscriversi non è mai bello. Ho vinto diverse volte questo rally, è uno dei miei preferiti e darà sicuramente il massimo. So che non sarà semplice, dovremo spingere fin da subito al massimo, anche se la R5 non è una macchina così forte come le RRC. Vedremo come saremo messi domani sera".



Il caldo è un fattore che hai preso in considerazione mentre ti allenavi?

"Per me non è un problema, ho fatto molte Dakar stando 12 ore in macchina, comunque sarà dura anche qui. Speriamo di avere acqua al traguardo".



A Cipro hai vinto diverse volte, qual è il tuo segreto?

"Non ce n'è uno, semplicemente lavoro duro. Non è un rally veloce, è un mix fra tratti lenti e medi, bisogna gestire bene le situazioni. E' uno dei miei preferiti e vorrei fare bene".



Buǧra Banaz



Sarà un rally duro e vorrai vincere l'ERC3, che approccio utilizzerai?

"La nostra auto rischia di rompersi se spingiamo forte sempre, quindi dobbiamo essere prudenti e guidare in modo pulito per gestire bene il tutto".



Nella Qualifying Stage hai riportato alcuni danni, cosa è successo?

"Sì, sul primo dosso ho saltato un po' troppo in alto e ho preso una buca, ma nulla di grave".



Nikolay Gryazin



Dopo l'incendio della Grecia sei stato il migliore delle qualifiche, hai fatto dei test con la nuova macchina?

"No perché l'ho avuta solo ieri mattina e le prime prove erano le libere oggi! L'auto comunque è a posto perché è quella di Ralfs Sirmacis, quindi bene così. Dopo il secondo run sono riuscito a spingere forte".



L'anno scorso stavi andando molto forte, potrai ripeterti?

"Nel 2016 ero alla terza gara con una R5 e non conoscevo bene la macchina, ma prima dell'incidente stavo andando bene. Quest'anno non vorrei solo finire il rally, ma anche vincerlo".



Alexandros Tsouloftas



All'Acropolis Rally hai ottenuto un grande risultato, qual è il tuo obiettivo per Cipro?

"Mi metto alla prova contro i migliori. Debbo pensare al campionato locale, però. Quella è la priorità".



Le tue speranze per il weekend?

"Essere il migliore dei ciprioti e vincere fra loro. Dopo le prime PS capiremo se potremo ambire al podio assoluto o no, vedremo".