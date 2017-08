López: “Continuerò a lottare”

Pepe López non si vuole arrendere e crede ancora nella rincorsa al titolo in FIA ERC Junior Championship Under 28 nonostante l'uscita di scena nella prima PS del Rally Rzeszow.

Il pilota della Peugeot Rally Academy si era presentato in Polonia da secondo in classifica con 3 punti di ritardo da Marijan Griebel, ma è finito subito fuori con la sua 208 T16.



"E' un peccato finire così, eravamo arrivati qui prontissimi e con ottime possibilità di andare forte - ha detto lo spagnolo - Purtroppo i rally sono così, poco prima di andare a sbattere c'era qualcosa che non andava. Finiti in un fosso ci siamo impuntati e poi capottati, per fortuna abbiamo solo riportato alcuni lividi e contusioni di poco conto. Il risultato è pessimo, ma i regolamenti del FIA ERC ci danno la possibilità di credere ancora nel titolo Junior U28. Non sono molto preoccupato e penso già al Barum Rally, voglio continuare a lottare".



Il suo compagno di squadra José Suárez ha chiuso quarto in ERC Junior Under 28 rallentato da alcuni problemi al cambio nel pomeriggio.