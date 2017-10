López: “I rally possono essere difficili”

Pepe López non ha chiuso bene la sua prima stagione in FIA ERC Junior Under 28 Championship finendo fuori strada al Rally Liepāja.

Il pilota della Peugeot Rally Academy era in lotta con il suo compagno di squadra José Suárez per la seconda posizione in gara e in campionato nella propria categoria, ma nella PS8 ha sbattuto.



"Questa è la dimostrazione di quanto possono essere difficili i rally - ha commentato lo spagnolo - Affronti parecchie curve molto pericolose senza particolari problemi, poi in una lenta può accaderti un imprevisto. Abbiamo toccato un paletto che ha rotto il braccetto dello sterzo e siamo finiti fuori strada in un fosso capottandoci più volte. Mi dispiace moltissimo per il team, aveva fatto un grande lavoro e si meritava un bel risultato".



Suárez ha invece concluso secondo in Classe dietro al vincitore Nikolay Gryazin, assicurandosi anche la terza piazza in campionato dietro a Marijan Griebel e al russo.