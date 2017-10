Lukyanuk davanti a metà giornata, volano i giovani

Alexey Lukyanuk precede Nikolay Gryazin e Kalle Rovanperä in una battaglia serratissima per la vittoria al Rally Liepāja, ultimo round del FIA European Rally Championship.

Il russo ha vinto le PS2 e 3 in Lettonia e ora ha 5"2 di vantaggio sul suo connazionale, che a sua volta è seguito a 3" dal finlandese.



"Il feeling migliora sempre più, non avevo mai guidato su queste strade in condizioni di bagnato e ho sofferto un po' a trovare il ritmo giusto, ma mi sto divertendo", ha commentato Lukyanuk.



Gryazin, che compie 20 anni oggi, è anche al comando dell'ERC Junior Under 28 e ha vinto la PS1 precedendo per 0"3 il 17enne Rovanperä, il quale sta incontrando alcune difficoltà a causa del malfunzionamento del freno a mano sulla sua Ford Fiesta R5.



Per quanto riguarda la rincorsa al titolo, Kajetan Kajetanowicz è attualmente quarto con un buon margine su Bruno Magalhães, nono. Finendo così la gara, il polacco si aggiudicherebbe il suo terzo titolo ERC consecutivo, cosa mai riuscita prima a nessuno.



Łukasz Habaj è quinto con 2"4 da gestire sullo spagnolo Pepe López, il quale ha dovuto trovare un compromesso nella lunghezza dei rapporti del cambio sulla sua Peugeot 208 T16. Il suo compagno di squadra José Suárez è ottavo dietro a Jānis Vorobjovs, con Albert von Thurn und Taxis a completare la Top10 alle spalle di Magalhães.



Vorobjovs è al comando della Classe ERC2 seguito da Reinis Nitišs e Sergey Remennik. Tibor Érdi Jr occupa la quarta piazza tenendosi dietro Zelindo Melegari, finito fuori strada nella PS3 perdendo tempo.



Jari Huttunen comanda in ERC Junior Under 27, dove i suoi rivali nella rincorsa al titolo, ovvero Chris Ingram, Filip Mareš ed Aleks Zawada, sono terzo, quarto e settimo. Zawada ha anche danneggiato la parte anteriore della sua Peugeot. Il locale Mārtiņš Sesks ha invece vinto la PS1 e 3 piazzandosi così alle spalle di Huttunen in classifica.



Il pilota della Opel è primo anche in ERC3, dove il russo Artur Muradian ha dovuto alzare bandiera bianca per un'uscita di strada nella PS2.



Dopo i 30' di sosta in servizio e Liepāja, i concorrenti affronteranno nuovamente la "OPTIBET 2 Kazdanga" (11,49km) alle ore 15;00 locali. La giornata si concluderà con la doppia SuperSpeciale "Liepāja City Stage" a partire dalle 18;25. ERC Radio seguirà l'evento in diretta con inizio delle trasmissioni alle ore 14;45.Cliccate quiper vedere il living timing.