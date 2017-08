Lukyanuk fuori a metà giornata, Østberg è al comando

Mads Østberg è balzato al comando del quinto round del FIA European Rally Championship dopo che nelle prime due PS disputate sulle strade di Rzeszów è successo di tutto.

In una giornata che ha superato i 30°C di temperatura, il norvegese ha centrato il secondo crono nella PS1 per poi andare a vincere la PS2 a bordo della Ford Fiesta R5 preparata dalla Adapta Motorsport.



"Ho cercato di fare del mio meglio stando molto attento ai freni, dato che non sono così efficienti come su una World Rally Car - ha detto Østberg, seguito in classifica da Bryan Bouffier - Bisogna che me lo ricordi bene, anche perché a 5km dalla fine dell'ultima tratta mi sono ritrovato praticamente senza".



Alexey Lukyanuk, al rientro in gara dopo l'incidente di maggio, aveva vinto il primo percorso, finendo però con il capottarsi nella PS2; la sua Ford Fiesta R5 è rimasta ferma lungo la strada e ha causato ritardi per Nikolay Gryazin, Kajetan Kajetanowicz e Marijan Griebel.



Lukyanuk non è stato l'unico ad avere problemi: Jarek e Marcin Szeja sono finiti fuori strada nella PS1 dovendosi fermare per sostituire la ruota posteriore sinistra e perdendo così 4'. Anche László Német si è capottato, mentre l'ERC Junior Under 28 perde Pepe López per incidente nella PS1. Josh Moffett e Murat Bostanci hanno commesso alcuni errori nella PS2 perdendo parecchio tempo, Filip Nivette ha forato l'anteriore sinistra e sia Max Rendina che Albert von Thurn und Taxis sono stati protagonisti di testacoda.



Griebel è al comando dell'ERC Junior Under 28 e occupa anche la terza piazza assoluta davanti a Kajetanowicz e Grzegorz Grzyb, con José Suárez (Peugeot Rally Academy) sesto.



Jari Huttunen e Chris Ingram sono in vetta alla Classe ERC Junior Under 27 con le rispettive Opel, nonché in ERC3, dove Luca Rossetti è terzo con la Toyota GT86 ufficiale. Tibor Érdi Jr comanda la Classe ERC2 ed è in piena lotta con Marcin Slobodzian (Subaru Poland Rally Team). Parecchi concorrenti della Classe ERC Junior Under 27 sono rimasti attardati da un altro incidente nella PS2 e riceveranno un tempo d'ufficio dalla direzione gara.



La PS3 è in programma alle ore 15;35, dopo che i piloti effettueranno 30' di sosta in servizio.