Lukyanuk torna in azione al Rally Rzeszow

Alexey Lukyanuk tornerà in azione nel FIA European Rally Championship al Rally Rzeszow, quinto round della serie che si terrà il weekend del 3-5 agosto.

Dopo aver vinto il Rally Islas Canarias a maggio ed essersi candidato fra i petendenti al titolo, il russo è stato costretto ad uno stop forzato in seguito ad un bruttissimo incidente in cui è incappato in patria. Rimasto seriamente infortunato, Lukyanuk ha però ripreso ad allenarsi e fra un esercizio e l'altro ha deciso di iscriversi alla prossima gara del campionato.



Il pilota della Russian Performance Motorsport ha perso due rally nel frattempo, ma dato che conteranno i migliori 6 risultati su 8 eventi, resta quindi ancora in piena corsa per il titolo.



Tante R5 in Polonia!

Saranno 23 le auto R5 presenti in gara al Rally Rzeszow, 11 in più rispetto al 2016, quando l'evento fece per la prima volta la sua apparizione nel calendario ERC. 45 piloti sono prioritari ERC, mentre in generale avremo 96 equipaggi in gara dato che l'appuntamento è valido anche per altre tre serie rallistiche.



ERC Junior, ora c'è l'asfalto

21 piloti della Classe ERC Junior correranno il Rally Rzeszow. 8 sono dell'ERC Junior Under 28 e 13 dell'Under 27. Fra loro vedremo i debuttanti Radomir Kupec e Simon Wagner, più il rientrante Kristóf Klausz. Non mancheranno i locali Tomasz Kasperczyk (ERC Junior U28) ed Aleks Zawada (ERC Junior U27).



Campioni di ieri ed oggi

Bryan Bouffier, vincitore di 4 Rally Rzeszow e 3 titoli polacchi, è chiaramente il favoritissimo assieme al Campione ERC in carica Kajetan Kajetanowicz, Luca Rossetti, Mads Østberg, Bruno Magalhães, Sylvain Michel, Murat Bostanci, Łukasz Habaj e Grzegorz Grzyb.



Grande battaglia in ERC2

In questa categoria occhi puntati su Zelindo Melegari, Tibor Érdi Jr e Sergey Remennik, senza dimenticare il Subaru Poland Rally Team che schiera Miko Marczyk e Marcin Słobodzian.



Donne a caccia dell'ERC Ladies’ Trophy

Emma Falcón, Tamara Molinaro e Catie Munnings si ritrovano a lottare per la categoria rosa dell'ERC.



Cliccate quiper vedere l'elenco iscritti completo.