Magalhães: “Ricomincio da capo”

Bruno Magalhães sta affrontando un difficile quarto round del FIA European Rally Championship, ma non è preoccupato.

Il portoghese voleva lottare per la vittoria al Cyprus Rally, ma al momento è quinto con la sua ŠKODA Fabia R5 avendo perso parecchio tempo nella PS1 dietro alla Ford Fiesta R5 di Murat Bostanci, fermatosi a cambiare una gomma. Magalhães ha 1'17" di ritardo dalla vetta.



"Stamattina è stato molto difficile - ha detto il vincitore dell'Azores Airlines Rallye - Nella PS1 avevo iniziato bene, ma purtroppo Bostanci ha forato e si è fermato a cambiare la gomma in un tornantino; quando è ripartito non ci ha visto e negli ultimi 7km me lo sono trovato davanti con una gran polvere sollevata e mentre lui spingeva, io non vedevo nulla e mi sono quasi dovuto fermare. Gli organizzatori hanno visto il video e spero che mi diano un tempo diverso, di solito si fa così".



"La cancellazione della PS2 non è stata positiva per noi perché avevamo scelto gomme dure per fare molti km. Nella 3 c'è stata una gran confusione nell'ordine di partenza, alcuni sono scattati prima ed è accaduto tutto molto in fretta, tant'è che non ho chiuso bene la portiera e ad un certo punto mi si è spalancata lungo il percorso. Ho perso concentrazione, ora dovrò ricominciare da capo".



Riguardo al tempo perso dietro a Bostanci, Magalhães ha aggiunto: "Ha detto che non mi ha visto e lo posso capire, si era fermato che ancora io non ero partito, non è una colpa. E' stata solo sfortuna, se fossi passato 8" prima non me lo sarei trovato davanti. E' stato molto frustrante perché mi sono praticamente dovuto fermare, mentre per lui si è trattato di una foratura. Ora parlerò con gli organizzatori, sono cose che possono accadere, lo abbiamo visto con Thierry Neuville in Portogallo e Ralfs Sirmacis l'anno scorso. Spero prendano la decisione giusta".



"Dopo una giornata così difficile non ho molte cose positive in testa. Penso alla scelta delle gomme, credevo fosse azzeccata, poi hanno cancellato la PS2 e di conseguenza si è rivelata sbagliata. Oggi pomeriggio farà più caldo e dovrò pensare a come modificare il set-up, l'auto è instabile".