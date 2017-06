Magalhães: “Uscita di strada incredibile”

Il leader del FIA European Rally Championship, Bruno Magalhães, ha descritto l'incidente che ha messo fuori gioco lui, Kajetan Kajetanowicz e Murat Bostanci nella stessa curva durante la PS6 del Cyprus Rally.

Il portoghese e il suo co-pilota Hugo Magalhães sono usciti illesi dalla loro ŠKODA Fabia R5 dopo il capottamento nella scarpata; i troppi danni non gli faranno riprendere la gara domani.



"Tre auto fuori nella stessa curva è una situazione strana ovviamente - ha detto - Avevo scritto che era una sezione difficile, ma quando ho visto Jarek Baran, il co-pilota di "Kajto" mi sono distratto quel tanto che bastava per farmi perdere il punto di frenata. Dovevo capire cosa mi stava dicendo, mentre così non ho nemmeno ascoltato le indicazioni del mio navigatore e siamo finiti fuori. Credo che anche per Bostanci sia stato uguale".



Magalhães aveva percorso circa 4km dei 18,48 della "Giorgos Kyprianou Lefkara", che in precedenza era stata cancellata per il problema riportato dalla Mitsubishi Lancer di Deniz Denner.



"Era una curva dopo una salita da percorrere lentamente, non oltre i 10km/h. Ho provato a sterzare, ma sono andato dritto fino a capottarmi. E' dura dire quanto sia danneggiata l'auto, ma non credo che potrà essere riparata per domani. Tre piloti fuori nello stesso punto, situazione incredibile".