Mareš ringrazia la federazione ceca e spera di tornare

Filip Mareš ha completato la sua prima stagione rallistica internazionale grazie al supporto della federazione ceca che gli ha consentito di prendere parte al FIA ERC Junior Under 27 Championship.

Al Rally Liepāja il ceco si è potuto giocare il successo essendosi presentato da leader, ma la sua poca esperienza su terra lo ha fatto scivolare alle spalle di Chris Ingram e Jari Huttunen, pur con soddisfazione per l'annata.



"Era il mio secondo rally su terra ed è stata durissima mantenere lo stesso passo di Jari e Chris - ha commentato il pilota dell'ACCR Czech Team - Abbiamo fatto progressi migliorando le velocità, ma dobbiamo fare altre gare del genere. Sono contento perché nessuno si sarebbe mai aspettato che chiudessimo sul podio a fine anno. Ringrazio Autoklub Czech Republic e i nostri sponsor per il supporto, senza di loro non saremmo qui".



Mareš deve ancora programmare il suo 2018, ma l'obiettivo è restare nell'ERC: "Mi auguro di proseguire, è un campionato di alto livello e molto competitivo per i giovani, quindi spero di tornare".