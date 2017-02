Meireles alle Azzorre per imitare Moura

Dopo aver vinto il Rali Serras de Fafe di ieri, Pedro Meireles sarà uno degli osservati speciali dell'Azores Airlines Rallye, primo round del FIA European Rally Championship 2017.

Anche se al momento i programmi stagionali del pilota portoghese non sono stati ancora resi noti, in occasione dell'evento di casa sua e dell'ERC sarà uno dei favoriti con la sua ŠKODA Fabia R5, sulla quale verrà affiancato da Mário Castro.



Come detto, ieri Meireles si è portato a casa il Rali Serras de Fafe, primo appuntamento del campionato portoghese, precedendo per quasi un minuto José Pedro Fontes (Citroën DS3 R5) e João Barros (Ford Fiesta R5).



Nel 2016, proprio all'Azores Airlines Rallye, era stato uno degli avversari del vincitore Ricardo Moura. In quella occasione era presente anche il futuro protagonista dell'ERC Junior U28, Pepe López (Peugeot Rally Academy). Meireles e Castro terminarono sesti assoluti.



L'Azores Airlines Rallye si svolgerà il weekend del 30 marzo - 1 aprile sull'isola di São Miguel.