Michel ha le idee chiare in testa

Sylvain Michel ha un solo obiettivo per il suo primo Rally Rzeszow.

Il francese è alla seconda apparizione in FIA ERC Junior Championship Under 28 e in Polonia si presenta carico dopo il secondo posto in categoria conquistato al Rally Islas Canarias.



"L'obiettivo è semplice: ottenere un bel risultato - ha detto Michel - Io e il team proveremo a confermare le buone cose fatte alle Canarie. Ancora una volta siamo al via di una gara che non conosciamo senza aver potuto provare prima. I tre passaggi delle prove libere e della Qualifying Stage diventeranno fondamentali per poter presentarsi pronti venerdì mattina. Una cosa è certa, siamo motivati e vogliamo essere protagonisti in ERC Junior U28".



Jérôme Degout sarà il navigatore di Michel sulla sua ŠKODA Fabia R5.