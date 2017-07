Moffett cerca il ritmo giusto

Josh Moffett torna in azione nel FIA European Rally Championship in Polonia, dove punta al successo in Classe ERC Junior Under 28.

L'irlandese aveva chiuso secondo all'Azores Airlines Rallye, poi aveva saltato il Rally Islas Canarias, ma ora sarà al via del Rally Rzeszow (3-5 agosto) con la Ford Fiesta R5 della Combilift Rallying.



"Dopo le Azzorre ho fatto solo qualche rally in Irlanda, ma ho anche avuto un brutto incidente in una PS dalle parti di Monaghan che mi ha fatto saltare ulteriori gare - ha detto Moffett - Ci metterò un po' a trovare confidenza, ho partecipato ad una gara a Sligo e il passo non era male, poi farò un test prima della Polonia".



Come molti dei suoi rivali di categoria, anche Moffett non ha mai corso su queste tratte.



"Non avendo mai preso parte a questo rally, mi sto allenando guardando i video su YouTube dell'evento del 2016 per capire come sono i percorsi".