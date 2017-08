Niente gara per Marczyk

Grande delusione per Miko Marczyk, che durante un test ha avuto un incidente e quindi non potrà prendere parte al Rally Rzeszow, la sua gara di casa del FIA European Rally Championship.

Il 21enne polacco, che oltre ai kart si cimenta con lo studio di finanza e gestione, è al suo secondo anno nei rally e si era iscritto in Classe ERC2 con il Subaru Poland Rally Team.



Lunedì però è andato a sbattere e la sua Impreza è uscita troppo danneggiata dal botto, per cui solo Marcin Słobodzian rappresenterà il team locale in gara.



"Ho commesso un errore e ci siamo capottati a bassa velocità, ma il posteriore dell'auto era troppo danneggiato per essere riparato in tempo - ha detto Marczyk - Per me è dura dire di più perché sono tante le emozioni che ho nella mia testa. Penso sia uno dei momenti più difficili da quando corro nel motorsport, ma penso anche che ne uscirò più forte. Mi dispiace per i nostri partner, per il team e per i fan. Volevo mostrare le mie potenzialità".



Il Subaru Poland Rally Team al Rally Rzeszow torna in azione nell'ERC dopo aver vinto lo scorso anno con Wojciech Chuchała il titolo ERC2. Oggi si occupa dei giovani Marczyk e Słobodzian facendoli correre nel campionato polacco.