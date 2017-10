Nitišs punta ad altre gare nell’ERC

Reinis Nitišs spera di fare altre gare nel FIA European Rally Championship, consapevole che prima ci sono altre priorità.

Il pilota del FIA World Rallycross Championship ha supito tutti andando a vincere in Classe ERC2 il Rally Liepāja dello scorso weekend.



"Sicuramente non mi aspettavo di finire con una vittoria quando ho cominciato il rally, ma con l'uscita di scena di Jānis Vorobjovs si è materializzata la possibilità - ha commentato a fine evento il lettone - Personalmente non mi piace molto riuscirci perché gli altri vanno fuori, ho comunque provato ad avere un buon passo. Ce l'ho fatta nella prima parte, poi verso la fine ho sofferto perché non volevo correre rischi, ma ho cominciato a sbagliare troppo. Bisogna calmarsi, è necessario quando sai che puoi vincere, debbo imparare a gestire queste situazioni".



"Mi sono divertito molto, si corre di più che nel rallycross e 200km per me sono stati una sfida incredibile. Volevo mostrare le mie velocità, tutto qui, per cui se ci sarà un'altra occasione di fare un rally, ovviamente la coglierò al volo".