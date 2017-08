Østberg: “Contento di tornare nell’ERC”

Mads Østberg si è detto soddisfatto di essere nuovamente nel FIA European Rally Championship in occasione del Rally Rzeszow.

Il norvegese è in Polonia per allenarsi in vista del Rally di Germania WRC e nella Qualifying Stage di giovedì mattina ha ottenuto il terzo tempo con la Ford Fiesta R5 della Adapta Motorsport, sulla quale è affiancato da Patrik Barth.



"E' bello tornare nell'ERC - ha spiegato - Nel mio debutto lo scorso anno a Gran Canaria mi sono trovato bene anche come ambiente e penso che ci siano dei bei rally. Sono gare della lunghezza giusta e non troppo costose come quelle del WRC, mi piace molto tutto questo".



"Ho scelto la Polonia anche perché mi piace come paese, ero venuto qui circa un mese fa con il Mondiale. Ora avremo un rally diverso con un fondo differente e altri avversari. Ci sarà un nuovo co-pilota per me, ma sono impaziente di iniziare la gara".



Østberg nelle prove libere era incappato in un guasto al differenziale posteriore, problema poi risolto in tempo per la Qualifying Stage.