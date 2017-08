Østberg pronto per dare l’assalto al successo in Polonia

Mads Østberg è determinato a tornare a combattere per la vittoria al Rally Rzeszow nelle ultime 6 PS in programma oggi.

Il norvegese aveva perso la leadership del quinto round del FIA European Rally Championship nel pomeriggio di venerdì a causa di un guasto al servosterso della sua Ford Fiesta R5; i problemi lo hanno fatto sprofondare al sesto posto in classifica con 38" di ritardo dal leader Bryan Bouffier.



"E' stata una giornata difficile dove ho avuto problemi ai freni fin dal mattino - spiega il pilota della Adapta Motorsport - Una delle pinze posteriori si era rotta, dopo la PS3 siamo riusciti a riparare tutto, ma purtroppo dopo una decina di km della PS4 si è rotto il servosterzo. Non so esattamente perché, fatto sta che ho dovuto correre per altri 14km senza e ho perso il primato".



"Ora l'auto dovrebbe essere a posto. Siamo sesti e prontissimi per tornare a combattere nella seconda tappa, voglio arrivare sicuramente fra i primi sei, possibilmente nelle prime posizioni".