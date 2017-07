Østberg torna a correre nell’ERC

Una stella del FIA World Rally Championship tornerà protagonista nel FIA ERC in occasione del Rally Rzeszow, in programma in Polonia il weekend del 3-5 agosto.

Mads Østberg ha infatti deciso di iscriversi al quinto evento della stagione 2017 per prepararsi alle gare del Mondiale che si terranno in Germania e Spagna subito dopo.



Il norvegese salirà su una Ford Fiesta R5 preparata dalla sua squadra, la Adapta Motorsport, con la chiara intenzione di competere ad alto livello, soprattutto contro i giovani prospetti del FIA ERC Junior U28.



"Sono sempre stato un grande fan dell'ERC - ha detto il 29enne nordico - Ci vuole un campionato importante per crescere e l'ERC è ottimo in questo senso e le gare non sono così lunghe da influire negativamente sul budget. Inoltre la TV e l'importanza mediatica che viene data alla serie è perfetta per i giovani. Non sarà sicuramente una sfida facile dato che me la dovrò vedere con gente come Kajetan Kajetanowicz. Non conosco molto dei partecipanti all'ERC Junior Under 28, ma so che il loro livello è alto. Sono pronto a dare battaglia senza sottovalutare nessuno".



Østberg, che aveva già preso parte al Rally Islas Canarias del 2016, al suo fianco avrà Patrik Barth, 25enne svedese, che gli farà da navigatore anche al Rally di Germania.



"Dato che arriverò direttamente dal Rally di Finlandia, non avrò l'occasione di svolgere dei test e sarò con una nuova auto e un nuovo co-pilota. Avremo comunque modo di provare diverse cose, per cui non penso in negativo".



Il Rally Rzeszów fu organizzato per la prima volta nel 1970 e in questa stagione 2017 festeggerà le 26 edizioni. Presente spesso nei campionati rally di Polonia e Slovacchia, la gara è caratterizzata da strade strette che fiancheggiano i monti Carpazi nel sud est polacco, con saliscendi mozzafiato. Le PS in programma sono 11 (214,63km in totale), di cui una nel centro di Rzeszów.



In ERC Junior U28 il leader è Marijan Griebel (BRR, ŠKODA Fabia R5), seguito a -3 punti da Pepe López (Peugeot Rally Academy, pupillo di Carlos Sainz). Il Campione potrà correre con una vettura WRC una gara europea del Mondiale 2018.