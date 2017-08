Ottima partenza per Huttunen in ERC Junior Under 27

Jari Huttunen continua a volare chiudendo in testa alla Classe FIA ERC Junior Under 27 dopo la Qualifying Stage del Rally Rzeszow.

A quattro giorni dal successo centrato in WRC2 in Finlandia, il pilota della Opel ha preceduto il compagno di squadra Chris Ingram per 2"408, mentre il debuttante Simon Wagner (nella foto) è terzo.



Quarto il rientrante Kristóf Klausz, seguito da un Filip Mareš rallentato dall'afflosciamento dell'anteriore destra. Sébastien Bedoret, Buǧra Banaz, Radomír Kupec, Catie Munnings e Dominik Brož sono in Top10. Brož, tornato al volante della Ford Fiesta R2 dopo l'avventura con la Peugeot 208 R2, aveva rotto la trasmissione nelle prove libere, ma è riuscito a prendere parte alla Qualifying Stage.



Aleks Zawada è andato dritto ad una curva perdendo tempo e chiudendo 11° davanti a Tamara Molinaro, andata a sbattere nelle prove libere e alle prese con un problema al selettore del cambio in qualifica. Cali di potenza hanno relegato Karel Kupec al 13° posto.