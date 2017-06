Özdemir punta al Rally Rzeszow

Ümitcan Özdemir spera di proseguire la sua avventura nel FIA European Rally Championship prendendo parte al prossimo round che si terrà in Polonia.

Il pilota del Castrol Ford Team Turkey è stato grande protagonista al Cyprus Rally, dove con la sua Fiesta R2T ha vinto la Classe ERC3.



La squadra di Istanbul al momento schiera le auto di Murat Bostanci e Buǧra Banaz, sicuri di partecipare al Rally Rzeszow del 3-5 agosto, ma Özdemir vorrebbe aggiungersi a loro.



"Voglio correre in Polonia - ha detto Özdemir, che lo scorso anno chiuse 28° al Rally Rzeszow - E' un bel rally su asfalto, l'anno scorso ero là e fu una bella esperienza, forse la migliore della mia vita. Aspettiamo una risposta dal team, vedremo".



Özdemir a Cipro ha sfruttato i problemi di Banaz per trionfare comodamente nella sua categoria.



"E' stato un rally molto difficile, quando spingi troppo rischi sempre che accada qualcosa di negativo, forature comprese. Ci siamo limitati a controllare la gara e abbiamo vinto, è stato tutto perfetto, anche se all'inizio dell'ultima tappa ero molto nervoso per via delle PS durissime. Bisognava fare attenzione a non rovinare la macchina".