Piloti ERC: 8 su 10 in Top10 al Rallye Monte-Carlo

Sono ben otto i piloti noti al FIA European Rally Championship che hanno concluso in Top10 al Rally di Monte-Carlo, primo round del WRC.

Craig Breen (vice campione 2015), ha chiuso quinto assoluto al volante della Citroën DS3 WRC ufficiale (nella foto), mentre Stéphane Lefebvre è giunto nono con la nuova Citroën C3 WRC, con la quale ha vinto anche una PS.



Ott Tänak (vincitore del primo auto24 Rally Estonia nel 2014) è invece salito sul terzo gradino del podio, alle spalle di Jari-Matti Latvala (visto in alcune gare dell'ERC ad inizio carriera).



Elfyn Evans (sesto) e Andreas Mikkelsen (settimo e vincitore della Classe WRC2), sono altri ex-protagonisti dell'ERC ad essersi messi in luce, così come Jan Kopecký (Campione 2013), il quale ha terminato ottavo e secondo in WRC2, seguito da Bryan Bouffier (Gemini Clinic Rally Team).



La stagione 2017 dell'ERC partirà con l'Azores Airlines Rallye (30 marzo - 1 aprile). Breen, Kopecký e Mikkelsen hanno vinto questa gara in passato, così come Juho Hänninen e Kris Meeke, anch'essi in scena al Rallye Monte-Carlo.