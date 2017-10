Pirelli festeggia i vincitori dell’ERC

Pirelli è stata protagonista della stagione 2017 del FIA European Rally Championship conclusa con il Rally Liepāja di ieri.

Il gommista italiano ha fornito pneumatici anche per l'ultimo evento dell'anno, andato in scena su strade rese molto insidiose da pioggia e fango.



Terenzio Testoni, responsabile rally di Pirelli: "Gli ultimi risultati conseguiti confermano che il 2017 è stata una grande stagione conclusasi nel migliore dei modi. L'ERC è un campionato importantissimo per i piloti privati, con un calendario variegato per condizioni, meteo e fondo che mettono tutto alla prova, in particolar modo i nostri prodotti. P Zero per l'asfalto, Scorpion per la terra e Cinturato per la pioggia".



"L'ERC è anche la serie migliore per chi vuole crescere ed emergere in questo settore sportivo, rispecchiando in pieno la filosofia di Pirelli. Facciamo i complimenti a Kajetan Kajetanowicz, il primo pilota ad imporsi per tre volte consecutive nel FIA European Rally Championship".