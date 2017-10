Poloński nono ERC3, ora spera in un 2018 più ricco

Dariusz Poloński punta a tornare nel FIA European Rally Championship nel 2018 dopo una ottima prima stagione nella serie.

Il pilota della Rallytechnology ha preso parte ad alcune gare di quest'anno con la Peugeot 208 R2 finendo nono in Classe ERC3 affiancato da Balbina Gryczyńska, con il quinto posto del Rally di Roma Capitale come miglior risultato.



"E' stato un rally perfetto, molto divertente per i fan della terra - ha detto il polacco al traguardo del Rally Liepāja - Spero di continuare l'anno prossimo".