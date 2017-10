Prima uscita in Svezia per Huttunen

Jari Huttunen, diventato collaudatore ufficiale Hyundai Motorsport, comincerà la sua avventura al Rally di Svezia nel 2018.

Lo svedese, che ha chiuso alle spalle di Chris Ingram la stagione 2017 del FIA ERC Junior Under 27 Championship, è stato scelto dalla Casa coreana per prendere parte ad alcune gare del Mondiale con la nuova Hyundai New Generation i20 R5, che verrà preparata dal team di proprietà di Stéphane Sarrazin con la livrea della Hyundai Motorsport.



Alain Penasse, team manager della Hyundai Motorsport, ha detto: "Il Rally di Svezia è il posto perfetto per far correre Jari. Essendo cresciuto in Finlandia ha molta esperienza su ghiaccio e neve, per cui siamo fiduciosi che possa iniziare bene la stagione 2018".



L'evento si terrà il weekend del 15-18 febbraio e al fianco di Huttunen ci sarà Antti Linnaketo. Gli altri suoi impegni nel WRC verranno comunicati in seguito, ma intanto debutterà nel Mondiale con una i20 R5 al Rally del Galles di questo weekend, dove sarà presente anche Chris Ingram con una Opel ADAM R2.