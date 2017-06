Primo giorno: Al-Attiyah resta fuori dai guai e chiude in testa

Nasser Al-Attiyah si conferma uno dei grandi favoriti per la vittoria al Cyprus Rally avendo chiuso al comando la prima tappa di questo quarto round del FIA European Rally Championship, nel quale è successo di tutto.

Vincitore di questa gara per quattro volte, il pilota del Qatar si trova primo con 3'19"0 senza aver incontrato particolari problemi con la Ford Fiesta R5 della Autotek Motorsport, mentre parecchi suoi rivali sono finiti K.O.



Il leader del campionato Bruno Magalhães, impegnato con la sua ŠKODA Fabia R5, nella PS1 aveva perso tempo ritrovandosi davanti Murat Bostanci (Castrol Ford Team Turkey), che si era fermato per cambiare una gomma forata. Successivamente il portoghese è andato fuori strada e si è dovuto arrendere.



Nikolay Gryazin aveva vinto la PS1, poi ha rischiato di rimanere bloccato in un fosso nella PS3 perdendo la leadership e nella PS6 ha avuto problemi al cambio dovendosi fermare definitivamente.



In questa prova ad andare fuori sono stati anche Bostanci, Kajetan Kajetanowicz e Magalhães, con le rispettive vetture uscite malconce dagli incidenti; al momento solamente il polacco è certo di poter ripartire per la seconda tappa.



In realtà nemmeno Al-Attiyah ha passato una giornata tranquilla, avendo forato la posteriore sinistra dopo pochi km della PS7, sena però perdere troppo tempo nei confronti di Alexandros Tsouloftas, che termina secondo nonostante qualche noia al cambio e una foratura patita nella PS5.



"E' un rally difficile e dobbiamo essere forti fino alla fine - ha commentato Al-Attiyah, che nella precedente gara in Grecia aveva abbandonato per problemi meccanici - Nei primi 4km della PS7 c'è stata una foratura e ho dovuto rallentare, mentre tutti qui stanno spingendo tantissimo. Sono felice di aver chiuso in testa, ma domani la cosa importante è vincere la gara e non punterò ad essere veloce. Ringrazio il mio navigatore Matthieu Baumel e la mia squadra, domani darò il massimo per vincere il mio quinto rally a Cipro".



Tsouloftas, che sta pensando a correre altre gare dell'ERC, ha detto: "Sono secondo e mi sento super fortunato perché è solamente la mia prima stagione nei rally. Posso prendere anche 25 punti per il campionato di Cipro e domani potrei essere Campione. Questo è sicuramente l'evento più duro che abbia mai fatto, le PS sono impegnative, ma domani non ci sarà motivo di spingere al massimo perché ormai Nasser è lontano e io debbo pensare a finire la gara".



Si è ritirato anche Antonín Tlusták per un problema allo sterzo che lo ha fatto andare a sbattere. Albert von Thurn und Taxis ha invece chiuso sesto con la Fabia della Wevers Sport, alle spalle di Panikos Polykarpou e Christos Demosthenous.



"E' incredibile terminare la giornata in Top10 - ha commentato il nobile tedesco - Le condizioni sono molto dure, verrà premiata la prudenza e sono molto contento di trovarmi in questa posizione".



ERC2: Demosthenous al comando in casa

Christos Demosthenous potrebbe vincere la sua gara di casa dell'ERC essendo al comando della Classe ERC2. Dietro di lui ci sono Petros Panteli e Zelindo Melegari, il quale si prende i punti bonus di tappa e balza al comando della classifica di campionato in questa categoria, scavalcando Tibor Érdi Jr che non è presente al Cyprus Rally. Sergey Remennik è invece incappato in una foratura sulla sua Mitsubishi Lancer e nel finale ha colpito prima un albero, poi un muretto per via di problemi ai freni. Deniz Denner si è ritirato nella PS2 per un guasto al cambio che lo ha fermato lungo il percorso; la prova è stata cancellata per rimuovere la sua vettura.



ERC3: Özdemir sfrutta i guai di Banaz

Al Castrol Ford Team Turkey ci sono sorrisi per la leadership di Ümitcan Özdemir in Classe ERC3, con il turco che ha superato Bugra Banaz nel corso della giornata sfruttando un'uscita di strada di quest'ultimo che ha perso 10' per tornare in azione con la sua Ford Fiesta R2T. Deniz Fahri ha perso tempo per un problema tecnico, ma al momento è secondo, seguito da Ismet Toktas e Banaz, che sta pensando a prendere punti importanti per il campionato. Quinta la Peugeot del russo Artur Muradian, davanti a Christos Mannouris.



Cosa manca?

Il Cyprus Rally si concluderà domenica 18 giugno. Si incomincia alle 9;10 locali con i 22,00km della "Psaltis Eneos Yeri", per poi terminare con le due "Love Cyprus Golden Stage" che mettono in palio 24.000€ prima della festa finale ad Ayia Napa, programmata per le 18;00.