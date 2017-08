Primo giorno: Bouffier al comando del Rally Rzeszow

Bryan Bouffier è in piena corsa per la conquista del suo quinto Rally Rzeszow in carriera dopo che in questo quinto round del FIA European Rally Championship è successo di tutto.

I primi 5 sono racchiusi in appena 30" quando mancano 6 PS al termine, con il francese che precede il leader dell'ERC Junior Under 28 Nikolay Gryazin per 15"7 e il Campione in carica Kajetan Kajetanowicz terzo a 5"8 dal russo, il quale è davanti nella categoria giovani U28 a Marijan Griebel e Sylvain Michel, entrambi in Top5.



La giornata era iniziata con l'incidente di Alexey Lukyanuk, il quale era al rientro dopo l'infortunio di maggio. Successivamente, Mads Østberg (che era in testa) è incappato in un problema al servosterzo che lo ha fatto sprofondare al sesto posto a 2"0 da Michel e a 32"4 dalla vetta.



In ERC Junior Under 27 il leader Chris Ingram si è fermato per un problema occorso alla sua Opel ADAM R2 nella PS4, con il suo compagno di squadra Jari Huttunen che quindi è passato al comando.



Tibor Érdi Jr è invece in piena lotta con Marcin Słobodzian (Subaru Poland Rally Team) per la Classe ERC2, mentre Luca Rossetti ha visto sfumare le chance di vittoria in ERC3 finendo fuori strada con la sua Toyota GT86 CS-R3 nella PS3.



Tornando a parlare dei migliori, Bouffier oggi è partito 16° dopo una Qualifying Stage chiusa nella medesima posizione per via di un guasto alla valvola pop-off della sua Ford Fiesta R5; il transalpino non si è dato per vinto e nemmeno la pressione dell'acqua ballerina lo ha fermato.



"Sono piuttosto contento dei miei tempi e ci credo - ha ammesso il pilota del Gemini Clinic Rally Team - Mads ha avuto problemi e io sono passato in testa, non è il modo migliore per farlo, ma è stato così e domani proverò a vincere. So che non sarà semplice, per ora mi godo questa bella serata".



Lukyanuk, fuori da maggio per i postumi di un bruttissimo incidente del quale era stato protagonista in Russia, lo rivedremo al Barum Czech Rally Zlín. Il pilota della Russian Performance Motorsport si era impegnato al massimo nella riabilitazione per essere in Polonia; nonostante alcuni dolori persistenti, aveva vinto la Qualifying Stage di giovedì, ma oggi ha commesso un errore nella PS2 dovuto al radar compilato male.



"Mi sentivo un tutt'uno con la macchina, ma purtroppo ho commesso un errore nel segnare le note e in una curva sono arrivato troppo forte. Avevo già percorso 45km in totale e posso dire che mi sentivo totalmente a mio agio. Ho iniziato a girare verso destra piuttosto presto, immaginando che fosse una curva veloce come avevo supposto seguendo le indicazioni dei miei appunti; sono stato troppo aggressivo e abbiamo centrato il fosso in uscita, impennandoci sulla banchina e capottando diverse volte lungo la strada. A parte un paio di abrasioni di poco conto, tutti e due stiamo bene. Non ho preso alcun rischio, semplicemente ho guidato come mi sentivo e avevo scritto nel radar. Ho sbagliato nelle ricognizioni, probabilmente perché nella curva prima c'era un salto ed evidentemente questo mi ha distratto dal come impostare la variante successiva. E' una lezione durissima, come sempre, ma ho visto che sono ancora veloce e la confidenza non manca, per cui voglio tornare a correre al Barum Rally. Mi dispiace per i nostri fan, questi sono i rally. Penso sempre che sia meglio vincere un paio di PS e poi ritirarsi piuttosto che fare numero in Top10 per tutta la gara".



Lukyanuk non è stato l’unico ad avere problemi: Jarek e Marcin Szeja sono finiti fuori strada nella PS1 dovendosi fermare per sostituire la ruota posteriore sinistra e perdendo così 4′. Anche László Német si è capottato, mentre l’ERC Junior Under 28 perde Pepe López per incidente nella PS1. Josh Moffett e Murat Bostanci hanno commesso alcuni errori nella PS2 perdendo parecchio tempo, Filip Nivette ha forato l’anteriore sinistra e sia Max Rendina che Albert von Thurn und Taxis sono stati protagonisti di testacoda.



Una scelta sbagliata di set-up ha invece rallentato il leader Bruno Magalhães, che ora è 12°. Bene i polacchi Łukasz Habaj (nono) e Grzegorz Grzyb (settimo), con Dávid Botka 14° al debutto con la sua nuova ŠKODA Fabia R5.



ERC Junior Under 27: Huttunen primissimo, avversari attardati

Jari Huttunen ha comandato agevolmente fin dalla prima PS di oggi con la Opel Adam R2 ufficiale, mentre i suoi rivali si sono ritrovati parecchio attardati a causa di diversi incidenti che ne hanno fermato la rincorsa. Fra quelli finiti K.O. c'è anche Kristóf Klausz, che nella PS1 è andato fuori strada.



ERC Junior Under 28: Gryazin davanti a Griebel per poco

Nikolay Gryazin ha chiuso la giornata con 12"9 di vantaggio su Marijan Griebel, mentre alle spalle del tedesco troviamo Sylvain Michel e José Suárez. Il pilota della Peugeot Rally Academy è stato costretto a correre senza la prima marcia per tutto il pomeriggio, perdendo così parecchio tempo. Josh Moffett, Tomasz Kasperczyk e Jan Černý completano la classifica. Non ripartirà Pepe López (Peugeot Rally Academy), capottatosi nella PS1.



ERC2: Érdi Jr e Słobodzian in piena lotta

Tibor Érdi Jr è al comando della Classe ERC2, ma alle sue spalle c'è il pericolosissimo Marcin Słobodzian (Subaru Poland Rally Team). Terzo il leader Zelindo Melegari, finito anche fuori strada nella PS3 danneggiando la sua Lancer. Sergey Remennik ripartirà domani dopo l'incidente che lo ha messo fuori gioco nella PS1.



ERC3: Huttunen davanti, guai per gli inseguitori

Il trio di piloti in testa all'ERC Junior Under 27 è anche al comando dell'ERC3, con Jari Huttunen unico a non incontrare problemi. Dariusz Poloński ha sbattuto nella PS2, Luca Rossetti è andato fuori nella PS3, mentre Emma Falcón (protagonista dell'ERC Ladies’ Trophy) si è capottata in quella successiva. Artur Muradian prosegue la sua gara al debutto su asfalto.



Cosa manca?

Il Rally Rzeszow si concluderà sabato 5 agosto con le resanti 6 PS, per una distanza di 113,80km di gara. Si incomincia alle 8;45 con i 22,55km della "Lubenia", mentre i 18,30km della "Wysoka", in programma alle 15;25, chiuderanno la gara. Il gran finale sarà nella piazza del mercato di Rzeszów alle 17;30.



Tutti i risultati sono provvisori e soggetti a cambiamenti