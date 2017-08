Radomír Kupec pronto per l’ERC Junior coi consigli del fratello

Radomír Kupec sfrutterà i consigli del fratello Karel nel suo debutto in FIA ERC Junior Championship Under 27 al Rally Rzeszow, in programma in Polonia il 3-5 agosto.

Karel Kupec aveva cominciato la sua avventura in ERC Junior all'Azores Airlines Rallye e ora verrà raggiunto anche dal più giovane Radomír, che con la sua Opel ADAM R2 si dividerà fra ERC, campionato ceco Rallysprint e studi universitari.



Come il fratello, anche Radomír aveva iniziato con lo sci prima di passare ai rally.



"Qualche anno fa eravamo avversari, ma nei momenti difficili ci siamo sempre aiutati e anche questa volta sarà così, dato che Karel ha più esperienza e bravura di me. Penso che avrò molto da imparare da lui e dagli altri concorrenti, voglio mettere in pratica bene i suoi consigli", ha commentato il 23enne Radomír.



Oltre al Rally Rzeszow, Kupec correrà anche nella sua Repubblica Ceca (Barum Czech Rally Zlín) e in Italia (Rally di Roma Capitale), mentre dovrà probabilmente saltare il Rally Liepāja per mancanza di fondi.



"Il Rally Rzeszow sarà la mia prima vera gara, fino ad ora non ho fatto più di 70km ad eccezione del Lausitz Rallye nel 2015, per cui il mio obiettivo è imparare tanto e arrivare alla fine della gara".



Il ceco sta anche pensando di fare più gare dell'ERC nel 2018, budget e studi permettendo.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC, ha aggiunto: "E' bellissimo vedere Karel Kupec scegliere l'ERC Junior Under 27 per crescere, così come suo fratello Radomír. E' una bella storia di famiglia che ci dà anche visibilità, Radomír potrà imparare molto da Karel e sono certo che i loro talenti uniti possano renderli ancor più forti nelle varie sfide che andranno ad affrontare".