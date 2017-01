Rendina pensa all’ERC

Max Rendina,che oltre a fare il pilota è anche promoter del Rally di Roma Capitale, sta pensando se prendere parte ad alcune gare del FIA European Rally Championship nel 2017, oltre a quella di casa sua.

Il Rally di Roma Capitale è una delle novità del calendario della prossima stagione e si svolgerà il weekend del 15-17 settembre come penultimo round della serie.



Rendina ha confermato che sarà al via di cinque rally del WRC, ma con la ŠKODA Fabia R5 della Motorsport Italia potrebbe partecipare anche ad altri appuntamenti.



"Il 2016 è stato un anno molto difficile per me, mi sono infortunato e ho dovuto imparare a conoscere la mia nuova auto - ha ammesso il romano - Inoltre i miei impegni di lavoro mi hanno tolto parecchio tempo ed energie, ma ora sono pronto per ricominciare una nuova stagione con rinnovate motivazioni. Sono molto determinato, voglio dimostrare che quello che ho vinto in passato non mi ha appagato".