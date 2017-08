Ricomincia la rincorsa per Suárez

José Suárez torna in azione in FIA ERC Junior Championship Under 28 al Rally Rzeszow determinato a mostrare il proprio talento.

Il pilota della Peugeot Rally Academy ha incontrato parecchie difficoltà in questo avvio di stagione, dove i problemi lo hanno privato del podio e della possibilità di andare oltre il sesto posto in classifica di categoria.



"Alle Azzorre abbiamo sbattuto, mentre alle Canarie ci sono state noie tecniche, per questo vogliamo assolutamente tornare in azione per mostrare quanto siamo veloci - ha detto lo spagnolo prima di andare al Rally Rzeszow - Pensiamo di meritare qualcosa di più e stiamo lavorando per questo. Siamo veloci da poterci giocare il podio dell'ERC Junior U28 in tutte le gare, speriamo di riuscirci in Polonia".



Mentre Suárez va a caccia del riscatto, il suo compagno di squadra Pepe López è reduce dalla vittoria al Rally Islas Canarias e si trova a -3 dalla vetta della Classe.



"Siamo sempre impazienti di correre le gare dell'ERC - ha ammesso López - Alle Canarie siamo andati benissimo e anche in Polonia proveremo a vincere in Classe U28. Credo che ce la potremo giocare serenamente, ci aspettiamo un bel risultato in una gara che, debbo ammetterlo, non sarà semplice. L'obiettivo è regalare a Peugeot Sport un altro bel risultato per proseguire bene come abbiamo fatto fino ad ora".