Ricordi: la vittoria di Kajto in Austria

Kajetan Kajetanowicz iniziò benissimo la stagione 2015 del FIA European Rally Championship vincendo in Austria l'Internationale Jännerrallye powered by GaGa Energy (6 gennaio 2015).

Affiancato da Jarek Baran, il pilota del LOTOS Rally Team si impose lungo le scivolose strade ghiacciate ed innevate della regione Mühlviertel, situata in Alta Austria. Nonostante le condizioni difficili, il polacco risultò imbattibile con la sua Ford Fiesta R5 gommata Pirelli, vincendo con oltre 7' di vantaggio sugli inseguitori.



Mentre per Kajetanowicz fu una gran festa, Craig Breen incappò subito in un incidente nella prima PS. Sul podio salirono anche Robert Consani ed Alexey Lukyanuk.