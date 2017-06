Ricordi: Lukyanuk si porta a casa 32.000€ in un gran finale a Cipro

Alexey Lukyanuk ha concluso degnamente la stagione 2016 del FIA European Rally Championship vincendo il CNP ASFALISTIKI Cyprus Rally e portandosi a casa anche un totale di 32.000€ di premio per essere stato il migliore nella “Love Cyprus Golden Stage”.

Il russo ha praticamente dominato fin da subito con la sua Ford Fiesta R5 gommata Pirelli, terminando primo in 11 PS su 13 e finendo con un vantaggio di 2’12″2. Per lui si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella del Rally Islas Canarias El Corte Inglés di inizio anno. Lukyanuk si conferma anche Vice Campione, precedendo in classifica piloti Ralfs Sirmacis.



Per la vittoria in gara il nativo di San Pietroburgo riceve 7.000€ da Eurosport Events (come accade ad ogni evento dell’ERC), i quali si aggiungono ai 25.000€ conquistati grazie al miglior tempo siglato nella “Love Cyprus Golden Stage”, dove era in palio un bottino di 60.000€ offerto da Cyprus Tourism Organisation. La cancellazione della PS13 per motivi di sicurezza ha fatto sì che i concorrenti avessero una sola prova da affrontare per spartirsi il premio.



“E’ stato un rally molto difficile per tutti, per questo sono contentissimo. Abbiamo commesso qualche errorino, ma alla fine la vettura è rimasta integra e sono felice per il mio team e i miei sponsor. Durante l’anno abbiamo avuto alcuni problemi e per questo ho sofferto molto, ma ora sono contento davvero”, ha commentato il vincitore.



Con il secondo posto finale, un ottimo Marijan Griebel è autore di un grande debutto al volante della ŠKODA Fabia R5, premio per aver vinto il titolo in ERC Junior Championship. Nonostante fosse salito sulla vettura percorrendo solamente 50km prima del via, il tedesco ha lottato a lungo con Nikolay Gryazin per la piazza d’onore, fino a quando il russo non è andato K.O. nella PS6.



Da quel momento Griebel si è concentrato nel tenersi dietro fino al traguardo Ralfs Sirmacis. Quest’ultimo aveva 2 punti da recuperare in classifica su Lukyanuk, ma nelle prime due PS notturne ha accumulato un ritardo di oltre 1′. Al volante della sua ŠKODA il lettone ha vinto le PS3 e 6, mentre nella “Love Cyprus Golden Stage” ha terminato secondo aggiudicandosi 15.000€. Griebel, invece, se ne è portati a casa 10.000€.



Dávid Botka, alla nona gara stagionale, riesce ad eguagliare il suo miglior risultato assoluto nell’ERC giungendo quarto. L’ungherese ha sofferto di continui problemi alla sua Citroën DS3 R5 per tutto l’anno, e anche a Cipro non è stato da meno, ma comunque ha visto la fine.



Il cipriota Christos Demosthenous è quinto e vince la Classe ERC2 con la sua Mitsubishi Lancer Evolution IX per la terza volta consecutiva. Alle sue spalle troviamo le Mitsubishi dei suoi connazionali “Chips Junior” e Costas Zenonos.



Demosthenous domina l’ERC2 davanti a “Chips Jr”

Christos Demosthenous ha comandato in Classe ERC2 a Cipro, mentre è stata grande lotta per il secondo posto. Il cipriota coglie il terzo successo consecutivo in categoria concludendo con un vantaggio di 1’59″9 sugli avversari. Secondo troviamo “Chips Junior”, che è riuscito a precedere Costas Zenonos in un finale incadescente, quando quest’ultimo era riuscito a riportarsi a 4″9 da lui. “Chips” ha risposto nella PS14 guadagnando 5″4 che gli valgono la piazza d’onore in categoria, risultato che aveva ottenuto in precedenza in veste di navigatore. Panikos Polykarpou era stato costretto a ritirarsi dopo la PS1, ma rientrando in gara sabato mattina ha rimontato dal 43° all’11° posto assoluto.



Bostanci vince in ERC3 nel dominio Castrol Ford Team Türkiye

Murat Bostanci ottiene il secondo successo stagionale in Classe ERC3, con un podio tutto di marca Castrol Ford Team Türkiye. Il turco ha terminato il Rally di Cipro con 3’49″8 di margine sui suoi avversari e compagni di squadra, portandosi a casa tutte le PS in programma compresa la “Love Cyprus Golden Stage” che gli vale 7.000€. Il suo navigatore Onur Vatansever vince il titolo riservato ai co-piloti dell’ERC3, mentre il Castrol Ford Team Türkiye quello per le squadre. Bugra Banaz finisce secondo nella “Golden Stage” e conquista 3.000€, salendo sul secondo gradino del podio. Terzo posto per Ümit Can Özdemir, che aveva provato ad insidiare Banaz prima di incappare in una foratura nella PS8 che gli ha fatto perdere 5′.