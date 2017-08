Rossetti e Toyota al top in ERC3

Luca Rossetti ha iniziato bene al Rally Rzeszow risultando il più rapido dei concorrenti della Classe ERC3 nella Qualifying Stage.

In questo quinto round del FIA European Rally Championship, il pilota della Toyota Motorsport GmbH ha preceduto con la sua GT86 CS-R3 per 0"33 la Opel ADAM R2 di Jari Huttunen nella categoria riservata alle vetture a trazione anteriore.



"Me la sono presa con calma, questa macchina ha un grandissimo potenziale", ha commentato Rossetti.



Dariusz Poloński ha chiuso terzo, mentre Emma Falcón è stata la migliore dell'ERC Ladies’ Trophy e quinta, con Artur Muradian 11°.