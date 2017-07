Sainz dà una spinta a López

Pepe López ricomincerà la sua avventua in FIA ERC Junior Championship Under 28 in Polonia il mese prossimo con una motivazione in più regalatagli da Carlos Sainz.

Quest'ultimo ha guidato la 208 T16 della Peugeot Rally Academy in un evento promozionale in Portogallo sponsorizzato da Red Bull (nella foto), al termine del quale ha parlato della lotta che vede lo spagnolo in lizza in ERC Junior Under 28 con Marijan Griebel, davanti a lui per 3 soli punti.



"Gli auguro il meglio per le restanti gare del FIA European Rally Championship con Peugeot Rally Academy", ha detto Sainz, Bi-Campione del Mondo, il quale corre con Peugeot nei campionati cross-country e ne è ambasciatore, nonchè mentore di López e José Suárez in ERC Junior.



Il Rally Rzeszow si terrà in Polonia il 3-5 agosto.



Foto: Redbullcontentpool.com