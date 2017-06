Salto di categoria per Timotheou

Charalambos Timotheou sarà al via del Cyprus Rally, la sua gara di casa del FIA European Rally Championship, e per l'occasione farà il salto nella prima categoria.

Il cipriota è sempre stato protagonista in passato con varie Mitsubishi Lancer, ma stavolta guiderà la ŠKODA Fabia R5 della Motorsport Italia nell'evento che partirà da Larnaca e si concluderà ad Ayia Napa.



"Non potevo sperare in un regalo migliore - ha detto Timotheou, che verrà affiancato da Antonis Chrysostomou - Il mio obiettivo sarà arrivare alla fine perché con questa macchina non ho mai corso e servirà tempo per adattarcisi. Avere la Motorsport Italia al mio fianco mi darà sicurezza, anche perché siamo in una serie internazionale e potrò raccogliere molte informazioni. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno dato l'opportunità di realizzare questo sogno".



Bruno De Pianto, Team Manger della Motorsport Italia, ha aggiunto: "E' un piacere tornare a Cipro, dove lo scorso anno Marijan Griebel fece il suo debutto con la nostra R5. Per "Bambos" la situazione è simile a quella di Marijan, dovrà fare esperienza e per questo l'obiettivo comune è arrivare alla fine del rally".