Stelle dell’ERC protagoniste al Rally di Finlandia

Piloti di ieri ed oggi del FIA European Rally Championship si sono dati battaglia al Neste Rally Finland del WRC.

Esapekka Lappi, Campione ERC 2014, ha conquistato la sua prima vittoria nel Mondiale alla quarta gara con la TOYOTA GAZOO Racing, mentre terzo ci è piazzato il suo compagno di squadra Juho Hänninen (Campione 2012), al primo podio iridato.



Presente in gara anche Jari Huttunen, stellina del FIA ERC Junior Championship Under 27, che ha vinto in Classe WRC2.



Craig Breen, Vice-Campione 2015, si è invece piazzato quinto assoluto con la Citroën ufficiale.



Breen, Hänninen e Lappi ora voleranno in Germania per la prossima prova del WRC, mentre Huttunen correrà il Rally Rzeszow in Polonia la prossima settimana (3-5 agosto).



Il finlandese, che aveva chiuso secondo al Rally Islas Canarias, è terzo in classifica fra i giovani, con il rammarico del problema tecnico che lo ha privato del successo all'Azores Airlines Rallye di aprile.



Foto: Neste Rally Finland