Suárez: “Speravo in qualcosa di più”

José Suárez ha chiuso la sua prima stagione nel FIA European Rally Championship arrivando secondo in ERC Junior U28 grazie al terzo posto conquistato al Rally Liepāja.

Nonostante anche il quarto posto assoluto ottenuto in Lettonia, il pilota della Peugeot Rally Academy non è felicissimo di come sono andate le cose.



"Siamo contenti del secondo posto in ERC Junior Under 28 e di essere riusciti a portare al traguardo la nostra Peugeot 208 T16 - ha detto lo spagnolo - C'è un po' di delusione per non essere arrivati più su in classifica, alla fine abbiamo avuto le occasioni per mostrare il nostro valore e lottare con i migliori".