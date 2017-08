Subito problemi per Østberg e Gryazin

Le speranze di Mads Østberg di vincere il quinto round del FIA European Rally Championship sono svanite a causa di una foratura in cui è incappato nella PS6.

Il norvegese aveva cominciato da sesto in classifica con 38" da recuperare al leader Bryan Bouffier, ma lungo i 22"55km della "Lubenia" qualcosa è andato storto.



"In un taglio di curva ho colpito una roccia con l'anteriore sinistra e ci siamo dovuti fermare a cambiarla; non sapevo che ci fosse, purtroppo è accaduto nelle primissime fasi - ha detto a Julian Porter di ERC Radio - Non è stato un impatto così duro, ma sono cose che possono accadere. Dopo quel problema, anche i freni hanno smesso di funzionare, probabilmente per il surriscaldamento".



Anche Kajetan Kajetanowicz ha completato la prova con un cerchione rotto, mentre Nikolay Gryazin, che era terzo assoluto e primo in ERC Junior U28, è andato a sbattere in una curva a destra.



Intanto Bouffier ha vinto la PS portando a 18"8 il vantaggio su "Kajto". I piloti ora affronteranno i 16,05km della "Korczyna" a partire dalle ore 9;55.