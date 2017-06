Tanti fan alla cerimonia d’apertura del Cyprus Rally

Centinaia di fan e media si sono riuniti a Larnaca ieri sera per la cerimonia d'apertura del Cyprus Rally.

Gli equipaggi si sono recati sul lungomare per essere presentati e salire sulla rampa di partenza, godendo della calorosa ospitalità locale.



Deniz Denner ed Omer Topcu hanno aperto le danze con la loro Mitsubishi Lancer, seguiti da Petros Panteli e Christos Demosthenous.



Quest'anno il Cyprus Rally sarà formato da 14 PS, prima delle quali la "Kalo Chorio" dalle 7;43 locali di oggi.



Il finale sarà ad Ayia Napa a partire dalle 17;23 di domenica, in cui si terrà la Love Cyprus Golden Stage con 24.000€ in palio.