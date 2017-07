TOYOTA torna nell’ERC con Rossetti

TOYOTA Motorsport GmbH tornerà in azione nel FIA European Rally Championship con una GT86 CS-R3 aggiornata in modo da attirare l'attenzione di nuovi clienti.

Luca Rossetti, Campione Europeo per tre volte, sarà al volante della vettura al Rally Rzeszow, in programma in Polonia il weekend del 3-5 agosto, nel quale correrà in Classe ERC3.



Ma non è finita qui perché una seconda GT86 CS-R3 preparata dalla Motorsport Italia vedrà in azione Luca Bottarelli, che darà quindi il via al programma junior europeo dell'ACI Team Italia.



Rossetti, che avrà al suo fianco la co-pilota Eleonora Mori, ha già vinto la propria categoria al Transilvania Rally (in Romania) ad inizio anno con la Toyota, lavorando su un motore aggiornato con più coppia, nuovi rapporti del cambio, nuovo sistema di scarico Milltek Sport e minor peso complessivo.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC, ha detto: "Siamo molto contenti di dare il bentornato a TOYOTA Motorsport GmbH nel FIA European Rally Championship. L'ERC ha già un bel numero di clienti capaci di competere ad alto livello e una copertura mediatica importante; questo dà la possibilità ai costruttori di mettere in mostra nel miglior modo i propri prodotti. Un altro fattore importante è la presenza dei giovani e in Classe ERC3 abbiamo già visto alcuni talenti. Con un avversario di grandissima esperienza come Luca Rossetti, chiaramente potranno confrontarsi con un pilota che non ha bisogno di ulteriori presentazioni".



Emanuele Battisti, Customer Motorsport Project Leader di TMG, ha aggiunto: "E' fantastico poter avere due GT86 CS-R3 al Rally Rzeszow e sono molto contento che l'ACI Team Italia abbia scelto quest'auto per il progetto di promozione dei suoi giovani talenti. Auguro a loro e a Motorsport Italia il meglio. Dopo il successo ottenuto al Transilvania Rally è ovvio che ci aspettiamo di essere protagonisti".



Il Rally Rzeszow su strade asfaltate piuttosto strette che attraversano i Carpazi, con diversi saliscendi e tante folate di vento.



La gara è tornata nel calendario ERC nel 2016 e quest'anno avrà 11 PS per un totale di 214,63km. E' prevista anche una SuperSpeciale nel centro di Rzeszów.