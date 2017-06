Tsouloftas vince il Colin McRae ERC Flat Out Trophy

Alexandros Tsouloftas era comodamente secondo al Cyprus Rally, ma lungo i 23,43km della PS “Cytanet Avdelero” ha perso oltre 10′ per una doppia foratura.

“C’era una grossa roccia in mezzo alla strada – spiega il cipriota – Purtroppo non sono riuscito ad evitarla, ma poteva andare anche peggio”.



Tsouloftas è stato comunque premiato con il Colin McRae ERC Flat Out Trophy per aver rimontato fino al nono posto ed essendo stato il miglior pilota di casa nella “Love Cyprus Golden Stage” si porta via 7.000€.