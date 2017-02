Un bel divertimento per i piloti ERC

All'Halls Winter Rally disputatosi lo scorso weekend in Lituania, c'erano tantissimi volti noti del FIA European Rally Championship.

La vittoria è andata a Dominykas Butvilas, mentre in Top10 si sono piazzati anche Jaroslav Orsák ed Antonín Tlusťák.



Butvilas, terzo in ERC2 nel 2015, ha trionfato al volante di una ŠKODA Fabia R5 sulle strade di Utena, in quello che era il suo debutto con una R5. La Pro Racing, gestita da Vitaliy Pushkar (campione della Classe ERC Production Car Cup nel 2014) si è occupata della preparazione della vettura, presa dalla Sports Racing Technologies.



Orsák ha invece terminato sesto con la sua Ford Fiesta R5, mentre Tlusťák(nella foto)è giunto nono dopo che la sua Fabia R5 ha accusato una doppia foratura.



Grazie a Petr Linhart