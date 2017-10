Un bel sesto posto per Klausz

Krisóf Klausz ha chiuso con un sesto posto la sua avventura nel FIA ERC Junior Under 27 Championship.

Dopo aver terminato quinto il Rally di Roma Capitale, l'ungherese e il suo co-pilota Botond Csányi hanno portato la loro Peugeot 208 R2 gommata Pirelli a ridosso della Top5 al Rally Liepāja.



"E' andata abbastanza bene, nell'ultima PS ho commesso un errore in una curva da percorrere in quinta marcia e siamo finiti fuori, ma abbiamo avuto fortuna perché sarebbe potuta andare ben peggio", ha commentato Klausz.



Al momento i suo piani per il 2018 non sono ancora stati confermati, ma il suo obiettivo è quello di iscriversi ancora all'ERC Junior Under 27.